Крылатские холмы меняются

В парке Крылатские Холмы идет преображение олимпийской велотрассы и природных зон. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале спортивного кластера «Крылатское».

Здесь формируется пространство, не имеющее аналогов ни в России, ни за рубежом. Оно сочетает в себе 3 ключевых элемента — спорт, отдых и экологию.

Спорт

Здесь сохранят олимпийское велокольцо, появится трасса для кросс-кантри и вся необходимая инфраструктура: зона старта, сервисные помещения, душевые, веломойка. Каждая деталь тщательно продумана и реализована с учетом потребностей спортсменов и экологических требований.

Отдых

Среди нововведений: экотропы, безопасные пешеходные маршруты, прогулочные зоны, детские площадки, входная группа с кафе и туалетами. Парк теперь будет комфортным местом отдыха для всех, кто любит прогулки на свежем воздухе.

Экология

Особое внимание уделяется сохранению и восстановлению окружающей среды. Работы ведутся с минимальным вмешательством в окружающую среду. Также запланирован масштабный блок экопросветительских программ.

Благоустройство «Крылатских холмов» — это кропотливый процесс, в котором задействована целая команда профессионалов: экологи, спортсмены, инженеры, архитекторы.

По словам профессиональных велосипедистов, покрытие на велотрассе стало качественнее, рельеф остался прежним, инфраструктура развивается, а атмосфера заряжает драйвом, спортивным духом и мотивацией.