Крупнейшему оператору майнинга в России BitRiver грозит банкротство

Компания BitRiver, которая является крупнейшим майнинговым операторов в России, оказалась на грани финансового краха. Процедура наблюдения в отношении компании группы введена по заявлению структуры En+. На данный момент ведутся переговоры о смене владельца BitRiver, сообщает «Коммерсант».

Арбитражный суд Свердловской области назначил процедуру наблюдения в отношении ООО «Группа компаний „Фокс“», владеющего 98% УК «Битривер». Информация об этом опубликована в картотеке судебных дел 27 января. Заявление о банкротстве подала компания «Инфраструктура Сибири», входящая в группу En+. Сумма долга составляет более 9,2 млн долларов или около 700 млн рублей, включая неустойку, которая включена в третью очередь требований кредиторов.

«Инфраструктура Сибири» и ГК «Фокс» заключили договор на поставку оборудования, после чего компания перечислила аванс в размере более 700 млн рублей. Однако оборудование так и не было поставлено, что привело к расторжению контракта. «Инфраструктура Сибири» подала судебный иск, требуя вернуть аванс и взыскать неустойку за просрочку.

В апреле прошлого года Арбитражный суд Иркутской области удовлетворил все требования компании в полном объеме. Однако у ГК «Фокс» нет в собственности имущества, реализация которого позволит погасить долг. В связи с этим подано заявление о банкротстве.

