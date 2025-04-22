Круглый стол по сохранению исторической памяти прошел в Мытищах

Члены ветеранской организации «Летное поле» совместно с представителем Общественной палаты г. о. Мытищи, ветеранами и участниками трудового фронта провели встречу в формате круглого стола на тему «Подвиги советского народа в победе Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Председатель первичной ветеранской организации «Летное поле» Нина Соколова подчеркнула, что патриотизм — это не просто чувство, это результат воспитания, который формировался на протяжении многих лет: «Советский человек знал, за что воюет и что защищает».

Участники встречи поговорили об истоках патриотизма советского народа в годы Великой Отечественной войны, обсудили, как укреплялось чувство любви к Родине в годы войны.

Не осталась без внимания и тема патриотического воспитания молодежи. Выступающие подчеркнули необходимость сохранения исторической памяти и передачи знаний о подвигах советского народа новым поколениям. Было отмечено, что только через глубокое понимание истории своей страны возможно формирование истинного патриотизма и гражданской ответственности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.