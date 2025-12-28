«Крондшатд»: администрация Кронштадта допустила четыре ошибки в названии города

Администрация Кронштадта допустила четыре ошибки в названии своего города во время новогоднего шоу на главной площади, сообщает Kp.ru .

Инцидент произошел накануне вечером. Во время новогоднего праздника с зажжением елки за большом экране транслировалось поздравление для жителей, в котором было написано «Крондшатд».

Присутствовавшие на празднике горожане не смогли сдержать возмущения, так как никто даже не смог прочитать название любимого города с первого раза.

Как пишут СМИ, организацией новогоднего праздника занималась районная администрация.

