Критик оценил поступок Лепса, когда он прервал концерт из-за съемки

Во время концерта Григория Лепса в Красноярске 15 октября произошел неприятный инцидент: певец прервал выступление из-за того, что фанатка в первом ряду снимала его на телефон с включенным фонариком. Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что артист поступил правильно, сообщает «Вечерняя Москва».

Возмущенный Лепс попросил девушку убрать устройство, что расстроило ее, ведь билет стоил 8,5 тыс. рублей. Критик прокомментировал ситуацию, подчеркивая, что съемка на концертах, как и в театре, должна быть запрещена, независимо от цены билета.

Он отметил, что хорошее исполнение требует созерцания, а не записи на камеру. Соседов также пояснил, что грамотную видеосъемку должны организовывать профессионалы, а не зрители, поскольку любительские записи могут испортить впечатление от выступления.

Он поддержал Лепса, заявив, что тот правильно сделал замечание: ненадлежащая съемка негативно сказывается на восприятии концерта.

«Гриша понимает, что такие съемки работают против него, потому что у людей останется плохое впечатление от выступления. И я здесь полностью на стороне Лепса, даже без разговоров. Он прав на 200 процентов. Работа артиста на сцене очень тяжела, это огромное напряжение, огромная нервная нагрузка. Поэтому ни в коем случае нельзя ничего снимать», — добавил Соседов.

Эксперт также указал, что ответственность за порядок в зале лежит на организаторах события, а не на артистах, которые должны сосредоточиться на своем исполнении.