«Крионирование набирает популярность»: жители РФ замораживают себя на 30% чаще

Жители России начали замораживать себя в криокапсулах на 30% чаще, если сравнивать с прошлым годом. Крионирование становится популярным, поскольку многие соотечественники гонятся за тем, чтобы жить вечно, сообщает « SHOT Проверка ».

В РФ пока функционирует только одна фирма, которая предоставляет услуги «глубокой заморозки». Сотрудничество с ней не сложное. Клиент платит определенную сумму денег, а когда погибает, его тело сотрудники компании сразу же отправляют на криоконсервацию.

Там труп на протяжении нескольких десятков лет лежит в глубокой заморозке — в особой криокапсуле в жидком азоте. Благодаря этому тело не разлагается. Спустя десятилетия, когда, по задумке руководства компании, люди научатся воскрешать мертвых, клиента смогут вернуть к жизни.

Многие россияне действительно верят в то, что с помощью такого способа смогут дожить до времени, когда медицина разовьется и воскресит их из мертвых. Однако никто гарантий того, что так и произойдет, не дает.

Крионирование тела стоит 3,8 млн рублей. Также можно «заморозить» только мозг за 1,8 млн рублей.

Платеж единоразовый. Договор с клиентом заключается при жизни.

По той же схеме можно заморозить и животного. В РФ крионировали уже 64 питомца.

Ранее россиянки начали дарить друг другу замороженные яйцеклетки.