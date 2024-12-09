Россиянки начали дарить друг другу замороженные яйцеклетки

SHOT: спрос на заморозку яйцеклеток в России вырос в два раза

Спрос на заморозку яйцеклеток в России вырос вдвое. Женщины становятся донорами и активно дарят свои яйцеклетки бездетным подругам, сообщает SHOT .

Наиболее часто замораживают яйцеклетки женщины старше 35 лет, в 80% случаев это бездетные и незамужние россиянки, которые не готовы к рождению ребенка от неизвестного мужчины-донора.

Репродуктологи рекомендуют заморозить яйцеклетки до 35 лет, так как с каждым годом их репродуктивность снижается. Согласно мировой статистике, около 30% женщин впоследствии обращаются за яйцеклетками для наступления беременности. Еще 30% не возвращаются за ними и не становятся матерями. Оставшиеся же женщины успешно беременеют и рожают детей без использования замороженных яйцеклеток.

Качество замороженных яйцеклеток не страдает, однако необходимо своевременно вносить плату за их хранение, иначе они будут утилизированы после соответствующего предупреждения. Обычно стоимость хранения яйцеклеток составляет от 6 до 18 тыс. рублей ежегодно.

Многие россиянки стали дарить свои замороженные яйцеклетки своим бездетным подругам. Однако существуют два ограничения: возраст дарительницы должен быть не старше 35 лет, и она должна быть абсолютно здорова.