Крестные отцы сицилийской мафии пожаловались на зумеров-новобранцев

11 февраля полиция города Палермо задержала 130 членов преступной организации «Коза ностра». Это крупнейшая облава на сицилийскую мафию с 1984 года. В операции участвовало более 1,2 тыс. карабинеров.

В статье отметили, что глава «Коза ностры» Джанкарло Романо выразил недовольство «жалким» уровнем новобранцев. Он и другие мафиози считают, что представители поколения Z не придерживаются кодекса омерты и быстро становятся информаторами, но хотят, чтобы их жизнь была похожа на события из фильма «Крестный отец».

В одном из перехваченных телефонных разговоров Романо предлагает новобранцу отправиться на обучение и познакомиться с врачами и юристами — теми людьми, на которых держится благополучие Италии и всей Европы.