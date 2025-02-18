Крестные отцы сицилийской мафии пожаловались на зумеров-новобранцев
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Итальянские полицейские перехватили переговоры сицилийской мафии «Коза ностра», в которых боссы жаловались на «жалких» зумеров — новобранцев, сообщает американское издание New York Post.
11 февраля полиция города Палермо задержала 130 членов преступной организации «Коза ностра». Это крупнейшая облава на сицилийскую мафию с 1984 года. В операции участвовало более 1,2 тыс. карабинеров.
В статье отметили, что глава «Коза ностры» Джанкарло Романо выразил недовольство «жалким» уровнем новобранцев. Он и другие мафиози считают, что представители поколения Z не придерживаются кодекса омерты и быстро становятся информаторами, но хотят, чтобы их жизнь была похожа на события из фильма «Крестный отец».
В одном из перехваченных телефонных разговоров Романо предлагает новобранцу отправиться на обучение и познакомиться с врачами и юристами — теми людьми, на которых держится благополучие Италии и всей Европы.