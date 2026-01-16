Крещенские купания пройдут в Жуковском на реке Быковка в ночь на 19 января

Крещенские купания в Жуковском состоятся на реке Быковка у дома 11 по улице Федотова в ночь с 18 на 19 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году для крещенских купаний в Жуковском оборудуют купель на реке Быковка в районе дома 11 по улице Федотова. На месте установят лестницу с перилами, настил и обогреваемые палатки для переодевания.

Глава города Андроник Пак отметил, что все меры безопасности будут соблюдены. Во время мероприятия дежурить будут медицинские работники, сотрудники полиции, волонтеры и спасатели, которые проконтролируют погружение в воду.

Великое водоосвящение купели начнется 18 января в 23:00. После этого все желающие смогут окунуться. Для удобства участников организуют три специальных автобусных рейса — в 00:00, 01:00 и 02:00. Автобусы проследуют от улицы Федотова по улице Гагарина до Дворца культуры и обратно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия накануне праздников необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.