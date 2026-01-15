Крещенские купания отменили в 4 регионах РФ из-за угрозы атаки дронов

Крещенские купания отменили в приграничных районах Белгородской и Брянской областей, в самом Брянске. Кроме того, их не будет в Лискинском районе Воронежской области и в Курской области.

Власти еще двух российских регионов думают над тем, как правильно их организовать, чтобы обеспечить безопасность населения. Речь идет о Калужской и Тверской областях.

Ранее врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала РИАМО, что купание в проруби на Крещение может быть опасным для ряда категорий людей, в том числе тех. кто старше 60-70 лет. Абсолютный запрет — для пациентов, страдающих астмой (холод провоцирует шок, может спровоцировать остановку сердца или дыхания), эпилепсией, а также некоторыми другими хроническими заболеваниями, если они протекают тяжело и сопровождаются осложнениями — сахарный диабет, рак, психические расстройства.

В ночь с 18 на 19 января в РФ будут праздновать Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. По традиции россияне окунаются в купель.

