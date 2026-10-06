Кремлев заявил, что Трамп-младший вернул ему деньги за мероприятие

Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев сообщил, что Дональд Трамп-младший возместил ему расходы на общее мероприятие. При этом Кремлев не понял, за что получил деньги, пишет Газета.ru .

Кремлев рассказал, что не посещал свадьбу Трампа-младшего, а встретился с ним на общем мероприятии, которое сам организовал. Он не считает эту встречу особенным подарком и назвал раздутой ситуацию вокруг возврата денег.

Глава Международной ассоциации бокса подчеркнул, что никогда не просил Трампа-младшего помогать с мероприятиями организации в Майами и других городах США. По словам Кремлева, он не скрывает личную жизнь и рассказывает о ней в соцсетях.

«Да, мы дружим с Трампом-младшим. Наша дружба основана на развитии спорта и на семейных ценностях. Не более», — сказал Кремлев.

Ранее Кремлев заявил, что организует в Англии новый бой Дерека Чисоры.

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