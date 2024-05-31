Кремль заявил, что Украина уже пробовала атаковать Россию оружием американцев

сегодня в 21:02

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона уже пытается нанести удары по России с использованием оружия, которое ей поставили США. По его словам, Москва фиксирует соответствующие попытки, сообщает kp.ru .

Представитель Кремля отметил, что такое развитие событий констатирует вовлечение США в конфликт.

«Нам этого достаточно. Это более чем красноречиво говорит о вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт», — заявил Песков в ходе брифинга.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что НАТО впадает в «военный экстаз». Таким образом он прокомментировал слова генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, призывавшего разрешить Украине бомбить российские объекты западным оружием.