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Кремль: в ночь на Рождество Путин посетил два храма Москвы

В ночь на Рождество президент России Владимир Путин посетил богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе и храм Христа Спасителя в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

С Путиным на первое богослужение пришли участники спецоперации, волонтеры и ряд семей. С ними глава государства проводил встречи в 2024 году.

Затем Путин отправился в храм Христа Спасителя. Также глава страны поздравил с Рождеством патриарха Кирилла.

По просьбе Путина он освятил кресты для руководителей группировок войск.

Ранее сообщалось, что вместе с главой государства в храме были ветеран СВО Иван Багров с племянницей, боец СВО Василий Плохих с женой и детьми, 10-летняя волонтер Ариана Барановская с мамой.