Кратковременный дождь будет в Московском регионе 20 августа

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Гидрометцентр РФ: в Московском регионе 20 августа будет кратковременный дождь

Днем во вторник в Московском регионе будет от 24 до 26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

Ожидается переменная облачность с кратковременным дождем. Ветер будет северный, от 5 до 10 метров в секунду.

Ночью температура воздуха снизится до 12-14 градусов тепла. Будет облачно, преимущественно без дождя. Ветер ожидается восточный, от 5 до 10 метров в секунду.

В России будет теплая осень. Средние температуры по стране ожидаются больше климатической нормы.