Осень будет теплой: россиянам рассказали о погоде с сентября по ноябрь

Средние температуры по всей России осенью 2024 года окажутся выше относительной климатической нормы. Погода с сентября по ноябрь может удивлять неустойчивостью, но в целом осень будет теплой, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на специалистов сервиса «Яндекс.Погода».

«Практически для всей территории России сезон выдастся более теплым относительно средних многолетних показателей. Это одно из проявлений глобальных климатических трендов», — уточняют метеорологи.

Осень будет самой теплой по стране в Махачкале, Сочи, Краснодаре, Владивостоке, Волгограде, Ростове-на-Дону, Саратове и Воронеже. Наоборот, холоднее всего должно быть в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Омске.

В сентябре по всей территории РФ прогнозируют превышение средних многолетних температур, особенно в европейской части страны. На 1 градус тепла относительно нормы показатели превысятся в Саратове, Волгограде и Воронеже, до 0,8 градуса — в Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке и Самаре.