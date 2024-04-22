Кратковременные дожди и +20 градусов: какой будет погода на неделе в Москве

На неделе в Москве потеплеет до +20 градусов

В начале рабочей недели погоду в столице России будет определять антициклон, а к 26 апреля воздух прогреется до +20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости» .

Погода будет улучшаться постепенно, начиная с 22 апреля. В первые дни недели температура воздуха будет оставаться в пределах климатической нормы, а к выходным повысится. Ожидаются кратковременные дожди, которые снизят содержание пыльцы в весеннем воздухе.

23 апреля осадков не предвидится. Днем воздух прогреется от +9 градусов до +14 градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметок +3 градуса, но местами будет до +8 градусов.

24 апреля сохранится переменная облачность, но осадков по-прежнему не будет. Температурный режим чуть снизится в сравнении с показателями предыдущего дня. В светлое время суток температура воздуха будет варьироваться от +9 градусов до +14 градусов, а вот ночью местами достигнет нулевой отметки.

25 апреля, возможны кратковременные дожди. Днем будет от +14 градусов до +19 градусов, а ночью — от +4 градусов до +9 градусов.

26 апреля станет самым теплым днем на неделе в Москве. Днем столбик термометра поднимется от +15 до +20 градусов, а ночью похолодает до +9 градусов, местами будет до +14 градусов. Пройдут локальные кратковременные дожди.

Ранее синоптики сообщали, что в Подмосковье неделя начнется с облачной погоды, небольших дождей и потепления до +18 градусов. Жителей также предупредили о порывах ветра до 17 м/с.