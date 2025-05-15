Красный флаг для HR: какие ошибки допускают кандидаты в резюме для IT?

Эксперт по трудоустройству Катерина Смирнова заявила, что из-за некоторых досадных ошибок в резюме работодатели в IT могут игнорировать соискателей. Это слишком большое число проектов, которые будут пестрить в глазах при чтении, или отсутствие причин частых переходов с места на место, сообщает «Секрет фирмы» .

«HR не будет искать иголку в стоге сена, а у работодателя нет времени на детальное погружение в ваш бэкграунд. Если сильные работы теряются в общем потоке, вы рискуете не пройти дальше», — отметила Смирнова.

Еще одна проблема — шаблонные формулировки. Фразы вроде «командный игрок», «легко учусь новому» не говорят ничего конкретного ни о человеке, ни о его профессионализме. Они снижают доверие к профилю соискателя, добавила эксперт.

Резюме должно быть понятно не только ищущему работу, но и HR-специалисту. Следует обратить внимание на дизайн страниц, лаконичность и конкретность — цифры и определенные технологии.