Красную площадь закроют для посещений в новогоднюю ночь

сегодня в 15:46

Полиция предупредила москвичей и туристов о закрытии Красной площади

В новогоднюю ночь жители Москвы и гости столицы не смогут встретить 2025 год под главной елкой страны в связи с закрытием Красной площади для посещений, об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Москве .

«С 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2025 года Красная площадь будет закрыта для посещения», — говорится в сообщении ведомства.

В столичной полиции подчеркнули, что ограничения не будут распространяться на ГУМ-каток. Эта локация будет функционировать в штатном режиме в соответствии с собственным расписанием.

Вновь посетить Красную площадь можно будет только 1 января после 8:00.

Ранее жителей Москвы попросили отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. Эту рекомендацию дали в связи с участившимися случаями провокаций со стороны мошенников.