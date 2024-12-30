Красную площадь закроют для посещений в новогоднюю ночь
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В новогоднюю ночь жители Москвы и гости столицы не смогут встретить 2025 год под главной елкой страны в связи с закрытием Красной площади для посещений, об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.
«С 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2025 года Красная площадь будет закрыта для посещения», — говорится в сообщении ведомства.
В столичной полиции подчеркнули, что ограничения не будут распространяться на ГУМ-каток. Эта локация будет функционировать в штатном режиме в соответствии с собственным расписанием.
Вновь посетить Красную площадь можно будет только 1 января после 8:00.
Ранее жителей Москвы попросили отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. Эту рекомендацию дали в связи с участившимися случаями провокаций со стороны мошенников.