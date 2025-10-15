Краснодарский суд запретил в соцсетях «сохраненки» с депрессивными цитатами

Ряд картинок в соцсетях с депрессивными цитатами попал под запрет суда

Суд в Краснодарском крае по иску прокуратуры запретил несколько интернет-страниц, где были обнаружены «сохраненки» (картинки — ред.) с депрессивными цитатами, из-за пропаганды суицида, сообщает «Осторожно, новости» .

В иске перечислено 7 ссылок на различные соцсети и платформы. Среди них — Pinterest, «ВКонтакте». Также под запрет попала страница в браузере с поисковым запросом «суицид эстетика цитаты».

Все указанные интернет-страницы содержали в себе картинки с фразами о смерти или самоубийстве. В том числе под запрет попали изображения с текстом из песни «Замри и умри» группы «Ночные грузчики».

Суд посчитал, что данные картинки пропагандируют суицид среди несовершеннолетних. Он удовлетворил иск прокуратуры и запретил интернет-страницы.

Ранее суд оштрафовал 28-летнего москвича на 200 тыс. руб. за ЛГБТ*-публикации в соцсетях. В его постах выявили «положительную оценку таких отношений как правильных».

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.