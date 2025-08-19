Красноармейцев научили противостоять кибермошенникам

В Красноармейске провели урок цифровой безопасности для горожан. Мероприятие на базе центра соцобслуживания «Пушкинский» организовали совместно с городской прокуратурой. Жителям, в первую очередь старшего поколения, объяснили, как избежать уловок киберпреступников. Некоторые из присутствующих уже имели подобный печальный опыт: после общения с мошенниками им пришлось экстренно блокировать аккаунты в социальных сетях и банковских приложениях, однако, к счастью, денег они не лишились, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Самой волнующей темой для собравшихся стало то, как опознать злоумышленника и какие предпринять шаги, если контакт с ним уже произошел. Помощник прокурора Даниил Чернов акцентировал внимание на том, что любая настойчивая просьба передать личные данные или коды из СМС является очевидным признаком мошенничества.

Особую бдительность советуют проявлять в социальных сетях. Даже если ссылка поступила от друга, лучше перезвонить и лично перепроверить информацию. В случае, если вы все же стали жертвой обмана и передали пароль от личного кабинета, необходимо без промедления обратиться в МФЦ, чтобы его заблокировать.