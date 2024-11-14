Крайне редкого воробья заметили в Москве

Лейкизм — это генетическая мутация. При ней происходит частичная потеря пигментации наружного покрова у животных.

В случае с данным воробьем меланин вырабатывается, но не попадает в перья. В связи с этим у птиц-лейкистов темные глаза, а не красные, как у альбиносов. Сама птица страдает от своего окраса, так как он слишком приметен для хищников.

Ранее орнитолог посоветовал, чем кормить птиц зимой. По его словам, для этого подойдут зерновые смеси, сушеные ягоды и рябина.