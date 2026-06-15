Краеведы провели экспедицию к мегалиту в Одинцовском округе

Экспедицию к древнему мегалиту на реке Поноша провели участники краеведческого общества в Одинцовском округе. В походе приняли участие 24 человека, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники краеведческого общества посетили недавно обнаруженный в русле реки Поноша мегалит, известный как КитежЪ-камень. Маршрут прошел через реликтовый лес, долину Москвы-реки, старинные выработки белого камня и археологический памятник Хотяжи. Привал организовали на берегу лесной речки.

Из намытых водой камней участники собрали коллекцию окаменелостей каменноугольного возраста — кораллы, губки и брахиоподы, принесенные ледником. Редкой находкой для округа стали отпечатки аммонитов юрского периода на фосфорите.

Мегалит в деревне Лызлово ранее был объявлен крупнейшим в регионе, однако его перевезли из карьера. По мнению краеведов, именно КитежЪ-камень является самым большим валуном Московской области, сохранившимся в естественном геологическом контексте, и заслуживает статуса памятника природы.

«Такие объекты издревле привлекали внимание людей, они фигурируют в верованиях и часто использовались в обрядовых целях», — пояснил руководитель МОРОО «Краеведческое общество» Антон Кузнецов.

Он добавил, что специалисты планируют инициировать археологическое обследование местности и проверить камень на наличие возможных следов обработки. В следующую экспедицию валун очистят от дерна и мха, а рядом установят лавочки и информационную табличку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.