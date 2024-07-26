«Крабовый король» Олег Кан оставил долги на 336 млрд рублей

Дальневосточный рыбопромышленник Олег Кан, которого называют «крабовым королем», оставил долгов на 336 млрд рублей. Он является обвиняемым по двум уголовным делам в России, сообщает РИА Новости .

В апреле его признали виновным в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, которое произошло в 2010 году. Коллегия судей приговорила Кана к 17 годам заключения в колонии строгого режима. Также он должен компенсировать моральный вред пяти потерпевшим — по 3 млн рублей каждому.

По второму делу Кан проходит в качестве обвиняемого в создании преступного сообщества. Его признали причастным к контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от уплаты налогов.

Ранее появилась информация, что Кан скончался. В Генпрокуратуре назвали это заявление инсценировкой. Из загсов Сахалинской области и Санкт-Петербурга получили идентичные справки. Они говорят о том, что акты по смерти Кана не регистрировались.