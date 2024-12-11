Козу Даринку из фермы Луховиц признали самой красивой среди коз из 6 регионов РФ

Организатором конкурса «КОЗОкрасота», который стартовал в октябре, выступила Общероссийская платформа Смородина.ру (Смотрим Родину). В рамках мероприятия было организовано народное онлайн-голосование, где среди 7 участниц и 1 участника из шести регионов страны выбрали чемпионку. Самой красивой оказалась коза Даринка альпийской породы, проживающая на экоферме «Былинкино» в городском округе Луховицы. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

Номинация была всего одна «Самая красивая», но в нее был включен целый спектр характеристик — обаятельность, фотогеничность и очаровательность. Также оценивалась и история животного, предоставленная командой фермы.

В ежедневном рационе Даринки присутствует душистое сено и комбикорм, насыщенный витаминами и микроэлементами, вместе с остальными козами она соблюдает правильный режим дня.

На ферме отмечают, что Даринка не только признанная королева красоты, но и талисман эко-фермы, наряду со своими друзьями, включая Былинку — это ее подружку из семейства кошачьих.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.