Коуч Советникова назвала причины пика выгорания в России

Коуч-консультант Анастасия Советникова заявила, что сотрудники сталкиваются с пиком выгорания из-за длительного стресса, перегрузки и отсутствия признания на работе, сообщает NEWS.ru .

По словам специалиста, хроническая усталость стала одной из главных проблем современного рабочего процесса. Она подрывает вовлеченность и снижает продуктивность сотрудников.

«Причина этого — длительный стресс и постоянная перегрузка. Организм мобилизует все силы для адаптации, однако при продолжительном воздействии ресурсов становится все меньше. В результате возникают эмоциональное истощение и снижение работоспособности. Отсутствие признания и поддержки ускоряет выгорание, тогда как внимание и содействие помогают справляться с нагрузкой», — пояснила Советникова.

Эксперт добавила, что дополнительное давление создает активное внедрение искусственного интеллекта. Ранее рутинные задачи позволяли мозгу переключаться и частично отдыхать, теперь же сотрудникам чаще приходится решать сложные интеллектуальные задачи без пауз.

Советникова отметила, что гибкий график работы помогает снизить уровень эмоционального истощения.

Ранее психолог Сергей Ланг заявил, что трудоголизм может привести к профессиональному выгоранию, хронической усталости и ментальным расстройствам. По его мнению, добиться успеха можно без переработок, если грамотно распределять ресурсы.

