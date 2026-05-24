Котяков: размер маткапитала в ближайшие годы может превысить 1 млн рублей

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что размер материнского капитала в России в ближайшие годы превысит 1 млн рублей, индексация происходит ежегодно, пишет ТАСС .

По его словам, это «очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья».

Котяков добавил, что многодетные семьи при рождении третьего ребенка могут дополнительно получить выплату в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотеки.

Ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект, разрешающий многодетным семьям направлять материнский капитал на покупку нового отечественного автомобиля. Документ будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.

При этом в ряде регионов России семьи уже могут направлять средства регионального материнского капитала на покупку автомобиля.

