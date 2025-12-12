Котяков рассказал, кто в России получит январскую пенсию досрочно

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что пенсию за январь в конце декабря получат пенсионеры, у которых выплата выпадает на первые 12 дней месяца, сообщает ТАСС .

Он уточнил, что речь идет о тех, кто получает деньги через банки на свои карты. Это значительная часть получателей.

«Эти переводы сделаем досрочно за все 12 дней новогодних каникул», — заявил Котяков.

Также министр труда и социальной защиты РФ подчеркнул, что для пенсионеров, получающих деньги через «Прочту России», выплаты придут по стандартному графику.

Ранее сообщалось, что средний размер социальной пенсии в РФ в 2026 году составит 16,6 тыс. рублей. Она положена нетрудоспособным россиянам по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца.

