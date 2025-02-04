Кот, который 7 лет сидел на могиле хозяина в Дагестане, получил новый дом

Кот, прозванный жителями Дагестана местным Хатико за то, что семь лет отказывался уходить с могилы хозяина, обрел новый дом в Санкт-Петербурге, сообщает «Подъем» .

Рыжего питомца заметили впервые в 2018 году. Кот жил на могиле своего хозяина, которая находится на кладбище в поселке недалеко от столицы Дагестана. Местная жительница пыталась забрать пушистого домой, но тот все равно возвращался на могилу.

Недавно животное принесли в ветклинику в Махачкале. Кот ослаб, находился в тяжелом состоянии. У него диагностировали пневмонию и отек легких, а также хроническую болезнь почек и вирусный перитонит.

Питомца поместили в кислородную камеру. Специалисты зафиксировали положительную динамику в лечении. Также выяснилось, что коту 13 лет.

После лечения питомца перевезут в Санкт-Петербург. Там ему нашли новый дом. Кот поселится у волонтера, которая захотела взять его к себе насовсем.