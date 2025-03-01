Кот из Ново-Никольского собора претендует на звание Главного Хвостатого Хранителя

Кот Рыжик Рыжикович, проживающий в Ново-Никольском соборе, претендует на звание лучшего культурного хранителя. Главного хвостатого хранителя выбирают в Министерстве культуры РФ, сообщила пресс-служба адмниистрации Можайского городского округа.

Рыжик Рыжикович из Ново-Никольского собора соревнуется с животными из других музеев со всей России.

Так, среди претендентов коты и кошки из Подмосковья, Крыма, Иркутска и Пермского края. А еще — козочка Хуанита из «Петергофа». Конкуренция серьезная, поэтому можайцы активно поддерживают своего известного котика.

Как рассказали в группе Собора Николы Чудотворца Можайского, Рыжик Рыжикович уже многие лета проповедует и поддерживает прихожан добрым словом.

Сейчас стартовал первый тур голосования. Оно проходит по ссылке: https://t.me/mincultrussia/13273.

Ново-Никольский собор — православная жемчужина Можайской земли. На территории собора есть музей, проводятся экскурсии, есть возможность посетить колокольню. А еще познакомиться с рыжим хвостатым музейным смотрителем.

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