Космонавты на «Орионе» тестировали ручное управление и сделали фото Луны

Космонавты миссии НАСА «Артемида II» на корабле «Орион» протестировали ручное управление. Астронавты Кристина Кох и Джереми Хенсен поочередно делали это, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На протяжении 41 минуты проверяли два режима работы двигателя с шестью степенями свободы и тремя разгона. Тестирование проводилось, чтобы передать инженерам информацию о возможности управления космическим кораблем.

Также экипаж сделал ряд селфи и фото Луны. Применялась, в том числе камера на солнечных батареях, размещенных на «Орионе». Фото в ближайшее время могут отправить на землю.

Миссия «Артемида 2» была запущена 1 апреля. Корабль оказался на орбите через восемь минут после запуска.

Миссия должна облететь Луну без посадки на корабле «Орион» на сверхтяжелой ракете-носителе Space Launch System. Полет займет примерно 10 суток.

4 апреля сообщалось, что «Орион» прошел большую часть маршрута до Луны.

