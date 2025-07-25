Космонавт Рязанский рассказал о покорении Эвереста

Космонавт Сергей Рязанский 24 мая 2025 года стал первым российским космонавтом, поднявшимся на вершину Эвереста. Он поделился подробностями экспедиции, рассказал о трудностях восхождения и сравнил опыт покорения горы с полетами в космос, сообщает Сноб .

Известный российский космонавт Сергей Рязанский в мае 2025 года совершил восхождение на Эверест, став первым представителем своей профессии, достигшим самой высокой точки планеты. По словам Рязанского, решение отправиться в экспедицию было связано с желанием испытать себя и найти новый вызов после космических полетов. Он отметил, что подготовка к восхождению была сложной и требовала не только физической, но и психологической выносливости.

Экспедиция столкнулась с непредвиденными трудностями: из-за погодных условий и ограничений на использование вертолетов часть команды была вынуждена отказаться от штурма вершины. В итоге Рязанский и оператор Луис продолжили путь вдвоем, несмотря на усталость и болезнь.

«На Эвересте я понял, что не железный. Было очень тяжело, приходилось идти на морально-волевых», — рассказал космонавт.

Рязанский подчеркнул, что опыт восхождения во многом схож с подготовкой к космическим полетам: оба требуют тщательного планирования, физической формы и умения работать в команде. Он также отметил важность психологической устойчивости и умения оценивать риски.

«Главное — путь, а не вершина. Только преодолевая себя, понимаешь свои возможности», — поделился он.

Космонавт рассказал о деталях экспедиции, особенностях экипировки, поддержке команды и сложностях, связанных с гипоксией на большой высоте. Он признался, что мотивацией для него стал не только сам Эверест, но и съемки фильма о восхождении, который планируется выпустить в ближайшее время.

Рязанский также дал советы тем, кто собирается в горы: важно четко понимать цель, тщательно планировать маршрут и постоянно учиться. По его словам, к таким испытаниям стоит подходить осознанно и быть готовым к серьезным физическим и психологическим нагрузкам.