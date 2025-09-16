Космонавт-рекордсмен Бударин попал в больницу из-за рецидива онкологии

сегодня в 11:41

Мужчину госпитализировали в столичную клинику. Там ему сделали операцию, удалив опухоль.

По предварительным данным, рецидив онкологии может быть связан с радиацией на орбите. Сейчас Бударин восстанавливается после хирургического вмешательства.

Николай Михайлович провел в космосе в общей сложности 444 дня. Он дважды выходил за пределы атмосферы на шаттлах NASA. Также Бударин депутатом Госдумы с 2007 по 2011 годы.

В начале августа корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). На Земле космонавта встретили его коллега Сергей Прокопьев и врачи Центра подготовки космонавтов.