Космонавт Горбунов показал ночные города Земли с МКС

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Российский космонавт Александр Горбунов снял серию ночных снимков Земли с разными городами. В объектив попали мерцающие огнями Стамбул, Измир, Багдад и Ашхабад, сообщает «Роскосмос» .

На опубликованных кадрах Горбунова хорошо просматриваются очертания городов ночной Земли. В кадр российского космонавта также попал полуостров Камчатка.

Когда на Земле был день, Горбунов снял пустыню Сахара, ледники и зимние пейзажи на разных частях планеты.

Посмотреть полную серию фотографий можно на сайте космической корпорации.

Ранее «Роскосмос» показал фотографии с МКС калифорнийских пожаров, где сгорел дом актера Бена Аффлека и других голливудских звезд.