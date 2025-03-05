Космонавт Горбунов показал ночные города Земли с МКС
Фото - © Госкорпорация «Роскосмос»
Российский космонавт Александр Горбунов снял серию ночных снимков Земли с разными городами. В объектив попали мерцающие огнями Стамбул, Измир, Багдад и Ашхабад, сообщает «Роскосмос».
На опубликованных кадрах Горбунова хорошо просматриваются очертания городов ночной Земли. В кадр российского космонавта также попал полуостров Камчатка.
Когда на Земле был день, Горбунов снял пустыню Сахара, ледники и зимние пейзажи на разных частях планеты.
Посмотреть полную серию фотографий можно на сайте космической корпорации.
Ранее «Роскосмос» показал фотографии с МКС калифорнийских пожаров, где сгорел дом актера Бена Аффлека и других голливудских звезд.