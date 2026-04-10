Космонавт Антон Шкаплеров встретился с дошкольниками в Одинцове

Встреча с космонавтом-испытателем, Героем России Антоном Шкаплеровым прошла 7 апреля в гимназии имени Е. М. Примакова в Одинцовском округе Подмосковья в преддверии Дня космонавтики. Дошкольники пообщались с летчиком в рамках проекта «Что? Зачем? Почему?», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие началось с просмотра фильма о космических полетах. После этого дети обсудили с гостем особенности жизни и работы в невесомости, устройство скафандра и восприятие времени на орбите.

Особый интерес вызвал вопрос о первых впечатлениях от полета. «Меня удивила наша планета. Во-первых, своими размерами. Во-вторых, своей красотой. Я облетел Землю больше десяти тысяч раз — и каждый раз она разная, живая и по-своему прекрасная», — рассказал космонавт.

По данным ведомства, встреча помогла дошкольникам лучше понять особенности профессии космонавта и значимость научных исследований. Подобные мероприятия формируют уважение к труду специалистов космической отрасли и развивают интерес к науке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.