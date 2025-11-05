Кошмар арахнофоба: ученые нашли самую большую в мире паутину

На границе Греции и Албании найдена самая большая в мире паутина, созданная 111 тыс. пауков. Ее площадь составляет около 106 кв. м, сообщает Газета.ru .

Как пишет британская газета Daily Mail, необычную находку обнаружили в серной пещере Сульфур. По словам биолога Иштвана Юрака из венгерского университета Sapientia в Трансильвании, речь идет про большое «лоскутное одеяло» из тысяч отдельных паутин.

Ученый отметил, что находка стала первым доказательством колониального поведения у видов Tegenaria domestica и Prinerigone vagans. В привычной для них среде эти виды пауков не ладят между собой и не создают совместные сети.

Согласно данным исследователей, почти 69 тыс. представителей вида Tegenaria domestica и свыше 42 тыс. Prinerigone vagans обитают в одной и той же обширной структуре. Оба вида охотятся на мошек. Паутина настолько тяжела, что в некоторых местах может отделиться от стены под собственным весом.

