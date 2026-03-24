Кошку задержали: рысь пригрелась в багажнике полицейских в ХМАО

В Югорске (ХМАО-Югра) полицейские провели необычное задержание. Они поймали рысь, которая разгуливала по городу. Когда животное отпускали в естественную среду обитания, оно долго не хотело покидать багажник машины полицейских, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Лесного гостя заметили на территории города в ночное время. Сначала рысь гуляла по парку, а затем пробралась на территорию санатория-профилактория. Очевидцы сообщили обо всем в полицию.

На место оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городу Югорску, а также участковый. Они обнаружили, что рысь забралась на карниз окна первого этажа здания и лежала там.

Полицейским удалось поймать необычного гостя с помощью пледа. Судя по кадрам «задержания», животное не проявляло признаков агрессии. Рысь поместили в багажник служебной машины, а затем вывезли в удаленный лесной массив. Красавицу выпустили в охранной зоне государственного природного заповедника «Малая Сосьва» имени В. В. Раевского.

Однако перед этим животное долго не хотело покидать багажник автомобиля полицейских. Рысь пригрелась и даже почти заснула. Полицейским пришлось постучать по машине, чтобы животное выпрыгнуло из багажника. Только после этого пушистая убежала.

Между тем жители нескольких российских регионов пожаловались, что рыси испортили им жизнь. Животные гуляют по дворам, едят домашних котов и залезают на крыши частных домов.

