Кошку с грустной мордой бросили в электричке в Подмосковье

Кошку персидской породы бросили в подмосковной электричке. Животное с грустной мордочкой обнаружили неравнодушные люди, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Кто совершил такой поступок с кошкой, неизвестно. Ее обнаружили в вагоне электрички на Ярославском направлении.

Мимо грустной кошки не смог пройти машинист, который ее нашел. Мужчина забрал животное и нашел для него временный дом.

Ранее кошка родила несколько котят под капотом автомобиля Kia на улице Красного Маяка в московском районе Чертаново Центральное. Их обнаружил водитель. Достать малышей самостоятельно не получилось. Мужчина позвонил в экстренные службы.