Кошки-мышки: какие причины могут привести к нашествию грызунов в городе

Недавно жители столичного района Отрадное пожаловались на нашествие крыс. По их словам, грызунов расплодилось огромное количество. Ночами они скребутся под полом и не дают покоя жильцам, а иногда даже пробираются в квартиры.

Региональные СМИ ранее обращали внимание на заявления жителей ряда районов Волжского в Волгоградской области. Там местные тоже бьют тревогу из-за засилья грызунов.

«Современные архитектурные решения подразумевают отсутствие легкого доступа в подвалы и прочие укрытия, которые могли бы использовать животные. Вы наверняка заметили, что в новых районах Москвы значительно меньше бродячих кошек, чем в старых. Это дает почву для развития популяции крыс. На свалках, помойках с пищевыми отходами крысы чувствуют себя очень вольготно, особенно тогда, когда нет их естественного врага — кошки», — объяснил Шеляков.

Он отметил, что такая же проблема затрагивает и старые районы столицы. Всем известно, что кошки находили себе убежище в подвалах жилых домов, попадая туда различными путями.

Причем, с одной стороны, такое соседство было для людей весьма полезным. Кошки так находили себе укрытие от холодов и непогоды и получали источник пищи в виде грызунов, на которых охотились. Вот только нередко подвалы стали сдавать под магазины, пункты выдачи маркетплейсов и тренажерные залы.