«Кошелек похудеет»: подготовка новогоднего стола дорого обойдется россиянам

Новогодний стол без напитков в 2024 году обойдется семье минимум в 6 тыс рублей

Директор ИЭФ ГУУ Галина Сорокина рассказала РИАМО, сколько в среднем россияне потратят средств на подготовку стола к встрече 2025 года. В расчёт брались классические новогодние блюда, к примеру оливье, бутерброды с икрой и заливная рыба.

Оливье

Главный российский традиционный новогодний салат — это оливье. Объемы продуктов на салат оливье были привязаны к идее, что хозяйки готовят салат в расчете на одну жестяную баночку зеленого горошка, пояснила экономист. В результате гипотетическая семья нарезала около 2,5 килограмма салата оливье.

По средним ценам гипермаркета это обойдется сегодня в 696 рублей, за год стоимость «тазика» оливье выросла на 10,5%. Причем стоимость яиц подешевела относительно декабря прошлого года на 22%, картофель для салата был выбран местный, поэтому его стоимость практически не изменилась, а вот стоимость моркови за год выросла на 53%, отметила Сорокина.

Селёдка под шубой

Второй традиционный салат — селедка под шубой — подорожал за год на 17%. Причем из хорошей жирной сельди выйдет тоже примерно 2,5 кг салата, который обойдется в 449 рублей. Больше всего в салате подорожали лук (83%), морковь и свекла (41,7%). В качестве базы для анализа роста цен были взяты цены из того же гипермаркета декабря 2023 и декабря 2024 года, пояснила экономист.

«Крабовый» салат

«Третий салат, который мы привыкли видеть на новогоднем столе — „крабовый“. Причем крабов в нем, конечно же, нет. Он готовиться из „крабовых“ палочек — рыбного фарша сурими. Это перемолотое филе белых океанических рыб типа минтая, путассу и т. д. В расчет брался объем, получаемого с применением одной жестяной баночки консервированной кукурузы, и это опять 2,5 кг салата, который обойдется семье в 719 рублей», — рассказывает Сорокина.

Кстати, именно этот салат за год подорожал меньше всего — на 5,9%, это произошло за счет снижения цены на яйца.

Заливная рыба и холодец

Заливная рыба и холодец достаточно давно считаются традиционными новогодними блюдами россиян. Четыре порции заливного судака обойдутся в 1130 рублей, это на 17% дороже чем в прошлом году, а те же 4 порции холодца будут стоить 425 рублей и это дороже декабря 2023 года на 11,4%.

Сырная тарелка

В качестве холодных закусок добавим полукилограммовую сырную тарелку из разных видов сыров, икру на багете с маслом и мандарины. Полкило из разных видов сыров (бри, два твердых и два полутвердых) в среднем в 2024 году будет стоить 719 рублей и это на 43,7% дороже прошлогоднего аналогичного набора. Причем твердые сыры росли в цене быстрее полутвердых, констатирует экономист.

Бутерброды с икрой и маслом

Бутерброды с маслом и икрой из маленькой 95 граммовой баночки обойдутся в среднем в 892 рубля, причем стоимость этого деликатеса выросла за год на 51%.

Мандарины

Мандарины за год в рассматриваемом гипермаркете выросли на 22,5%, килограмм мандаринов обойдется примерно в 180–200 рублей, отметила Сорокина.

Домашние пельмени

«Готовка блюд на новый год для многих семейная традиция, часто это лепка домашних пельменей. Сегодня пельмени стали вариантом быстрого питания, но во многих семьях сохранилась традиция лепить перед новым годом пельмени», — отмечает эксперт.

Кстати, набор продуктов на это новогоднее блюдо подорожал меньше всего, на 3,7%. Сегодня 4 порции пельменей обойдутся семье в 305 рублей.

Пюре и запечённая курица

Еще добавим на новогодний стол пюре и запечённую курицу. Курица за год практически не подорожала, а с учетом того, что в декабре прошлого года птицефермы взвинтили цены на куриное мясо и яйца, то в расчётах из популярного гипермаркета набор курицы со специями обойдется в 366 рублей, что на 1,1% ниже цены прошлого года.

«Если для пюре брать импортную картошку, которая по сравнению с прошлым годом подорожала на 85%, то килограмм пюре со сливочным маслом и молоком будет стоить в 2024 году 165 рублей. Это на 81% дороже прошлогодней цены», — приводит данные Сорокина.

Итого, простейший новогодний стол без напитков обойдётся среднестатистической семье россиян из четырех человек в 6 тыс. рублей, резюмирует экономист.