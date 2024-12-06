сегодня в 15:15

Корпус Демиховского лицея приведут в порядок в Подмосковье к 1 сентября

Работы проводятся в рамках президентского проекта капремонта объектов образования. Сейчас ведется демонтаж внутренних конструкций — полов, потолков, инженерных сетей и оборудования.

Общая площадь здания, расположенного в деревне Демихово на ул. Заводская, д. 7, — 1 402 кв. м.

По проекту капремонта в здании планируются проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние отделочные работы. Кроме того, строители проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Открытие корпуса лицея после ремонта запланировано на 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.