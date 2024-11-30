«Коробку храбрости» передали детям Московского областного онкодиспансера

Депутат Московской областной Думы, руководитель проекта «Добрая комната» Линара Самединова совместно с партийцами и молодогвардейцами Балашихи передала подарки маленьким пациентам Московского областного онкологического диспансера. В «Коробках храбрости» — игрушки, творческие наборы для детей разного возраста, канцелярия, настольные игры.

«Мы поставили себе цель создать в медицинских учреждениях позитивную и по-настоящему детскую атмосферу. Чтобы в коридоре детей встречали знакомые персонажи, окружала домашняя атрибутика — книжки, телевизор с мультфильмами, игрушки. Это поможет им отвлечься от болезненных процедур, почувствовать себя в уюте, комфорте и безопасности, как дома. Такие акции мы проводим систематически», — сказала Линара Самединова.

Собирали «Коробку храбрости» в местных отделениях партии «Единая Россия». Игрушки, настольные игры и предметы творчества для детей разного возраста поддержат маленьких пациентов и сделают более комфортным их пребывание на лечении в онкодиспансере.

«Несколько лет подряд мы радуем подарками детей, которые у нас лечатся, и поддерживаем их родителей. Для них это большой восторг, и мы надеемся, что такие встречи позитивно влияют на фон пребывания детей в стационаре. Здесь лечатся дети до 21 года и мы предварительно всегда интересуемся, что бы им хотелось получить и что им интересно», — пояснила региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Наталья Алимова.

Одной из тех, кто получил сегодня подарки, стала одиннадцатилетняя Маша Мельник. В онкодиспансере она проходит лечение уже восемь месяцев. Ее поддерживает мама Татьяна, для которой акция «Коробка храбрости» тоже очень важна.

«Это было очень неожиданно и приятно! Я получила мягкого носорога, которому дала имя Корица, получила набор для вязания сумочек. А в подарок своему младшему брату я взяла набор динозавриков! Я сама выбрала игрушки и довольна подарками», — поделилась Маша Мельник.

Акция «Коробка храбрости» проводится в Подмосковье с 2012 года. Это еще один способ поддержать маленьких детей, которые находятся в больницах региона и проходят трудный период выздоровления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев