Корабль «Буря» ВМФ РФ ликвидировал запущенные из-под Калининграда ракеты

Малый ракетный корабль «Буря» Балтийского флота России успешно сбил запущенные с побережья Калининградской области ракеты-мишени. Для этого использовалась система «Панцирь-М», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

В рамках учений отрабатывалось сбитие средств воздушного нападения вероятного врага. Ракеты-мишени удалось поразить.

Помимо этого, экипаж «Бури» отрабатывал использование средств радиоэлектронной борьбы. Также проводились учения по борьбе за живучесть и противодиверсионной деятельности.

Ранее во время учений «Запад-2025» с десантного катера «Лейтенант Римский-Корсаков» совместно с морской авиацией и катерами Балтийского флота была проведена учебная операция. Во время нее отрабатывалась высадка морского десанта в порт вероятного врага.

