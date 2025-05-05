Директор департамента культуры министерства обороны РФ Артем Горный сообщил, что тема фестиваля «Победа» затронет не только память солдат Красной Армии. На Соборной площади Главного храма ВС РФ состоится большой концерт «Ради жизни на Земле!».

Мероприятие, приуроченное к годовщине Великой Победы, состоится 10 мая. Концерт будет посвящен всем, кто внес свой вклад в победу над фашизмом.

«Тематика задуманных мероприятий, безусловно, близка каждому гражданину России и каждому, кто умеет хранить историческую память, а также тому, кто понимает, на чьей стороне правда», — сказал Горный.

Он добавил, что Великая Отечественная война близка и иностранным гражданам. Боевые действия затронули почти каждую семью. Русские граждане прекрасно понимают эти чувства. Поддержку в праздновании иностранцами 9 Мая выразил и сербский актер, певец и тележурналист Марко Долаш.

«Мы (сербы — ред.) в Первой мировой войне потеряли две трети мужского населения. Мы хорошо понимаем, что с вами происходило», — заявил Долаш.

Он отметил, что мероприятие ставит целью также воспеть тружеников тыла, которые, работая на пределе своих сил, приближали Победу.