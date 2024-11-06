Концепцию будущего музейно-экскурсионного центра Фабрики обсудят в Балашихе

сегодня в 20:44

Творческое сообщество «Энтузиасты» и Фабрика1830 приглашают жителей и гостей Балашихи на встречу 13 ноября, посвященную проектированию концепции будущего музейно-экскурсионного центра Фабрики1830. Данная концепция ляжет в основу исследовательской лаборатории, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Встреча пройдет на Фабрике1830, лофт-пространство «Монье» с 18:00 до 20:30 по адресу: улица Советская, д. 36, корпус № 12, вход со стороны сквера. Сбор гостей — в 17:30.

Для участия необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://forms.gle/Sk4zosidu6WSRBLi6.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.