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Константин Меладзе остался без 481 млн рублей после отъезда из РФ

Композитор Константин Меладзе потерял 481 млн рублей после того, как уехал из России. Его годовой доход упал до 19 млн рублей, сообщает Mash.

На данный момент единственным источником прибыли в России у Меладзе является фирма «Меладзе мьюзик». Она владеет товарными знаками «Дакота», «Инь-Янь», «БИС» и «МБЭНД».Через компанию организуют концерты Альбины Джанабаевой, Веры Брежневой, Валерия Меладзе и Софии Тарасовой.

В 2023 году фирма заработала только 19 млн рублей.

При этом лейбл «Первое музыкальное издательство», где сестре Меладзе Лиане принадлежит 12%, заработал на треках певицы Зиверт, Евы Польны, Нюши и артиста Сергея Шнурова около 2 млрд рублей.