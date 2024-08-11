Константин Меладзе начал пускать туристов на свою крымскую виллу

Музыкальный продюсер Константин Меладзе в туристический сезон сдает в аренду свою крымскую виллу. Композитор почти год не может продать недвижимость, сообщает SHOT .

Меладзе оценил свою виллу в Гурзуфе почти в 387 млн рублей и даже на время скинул 100 млн рублей, однако покупатель все равно не нашелся. Отчаявшийся продюсер принял решение пустить на виллу туристов. Отдохнуть у бассейна, где когда-то отдыхали Константин и Валерий Меладзе, можно от 60 тыс. рублей в сутки.

Арендовать виллу на месяц в разгар туристического сезона можно за 2 млн рублей. В комплекте с роскошным особняком будут идти горничная, завхоз и садовник. Также арендатор получит спортзал, бассейн и хаммам, пруд с рыбами и зону барбекю.

Территория виллы Меладзе надежно скрыта от посторонних глаз, однако расстояние до пляжа составляет около 1,5 км.

Ранее Меладзе открестился от поддержки ВСУ и пообещал вернуться в Россию. В настоящее время певец проживает в Испании, но уже устал выступать в чужих странах.