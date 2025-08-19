Кононенко рассказал о ключевых направлениях развития пилотируемой космонавтики

«Если говорить про пилотируемый космос, то это создание нового корабля и новой орбитальной станции. Потому что МКС уже потихоньку отрабатывает свой срок. Сведение с орбиты еще обсуждаемо, но это уже не десятилетия, а ближайшее десятилетие. Поэтому России нужно создавать новую станцию, для того чтобы не было перерывов в пилотируемых полетах. Мы по-прежнему должны оставаться в низкой орбите вокруг Земли для того, чтобы отрабатывать технологии будущих межпланетных перелетов», — рассказал Кононенко в ходе встречи с прессой в рамках «Фестиваля новых медиа».

Кроме того, космонавт высказал свое мнение о корабле «Союз», сравнив его с другими аппаратами.

По его словам, в кораблях, которые делает, например, американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск, применяются хорошо известные технологии, и в них нет ничего принципиально нового. В то же время он признал, что внешне аппарат Маска выглядит более современно.

Кононенко подчеркнул, что, несмотря на кажущуюся устарелость, российский «Союз» постоянно модернизируется и является цифровым кораблем XXI века, прошедшим масштабное обновление приборов.