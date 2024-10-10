Конное представление пройдет в Щелкове 19 октября

19 октября в Щелковском парке состоится конное представление, приуроченное к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова. Творчество великого поэта навсегда связано с этим краем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе мероприятия: захватывающее зрелище с влошадьми, мастерством всадников и номерами, вдохновленными литературным наследием Лермонтова. Зрители смогут ощутить атмосферу его произведений через взаимодействие человека и лошади, раскрывая красоту и глубокие эмоции поэзии.

Посетители узнают, почему Лермонтов был гусаром, какие Лермонтовские места есть в Щелковском крае. Также желающие побывают в Школе гвардейских подпрапорщиков и поучаствуют в занятиях кавалерии.

Мероприятие состоится 19 октября в Щелковском парке. Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+. Время проведения: с 15:00 до 18:00.

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