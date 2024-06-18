Конкурс «Служба спасения Московской области глазами детей» завершится 23 августа

На сегодняшний день о себе заявили более 1 000 конкурсантов из всех городов региона. Больше половины из них — мальчики. Более 200 заявок подано в номинации, где участвует вся семья.

Для тех, кто еще не принял участие в конкурсе, есть возможность проявить себя — показать в своих работах повседневную деятельность специалистов системы-112 и экстренных оперативных служб. Сделать это можно в трех номинациях.

Например, изготовить поделки, альбомы, тексты с иллюстрациями, плакаты, рисунки и другие произведения, сделав их исключительно своими руками, не пользуясь оргтехникой и компьютерными технологиями. Либо, наоборот — создать мультипликацию, видео, фото, картинки, коллажи и другое при помощи гаджетов и компьютерных программ. Работы на конкурс принимаются, как одного автора, так и коллективные, например, семейные.

Творческое состязание проводится в двух возрастных категориях — от 5 до 10 лет и от 11 до 18 лет. В нем можно принять участие и всей семьей.

Конкурсные работы необходимо направить на электронную почту или по адресу: 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 7а (с пометкой «На конкурс») не позднее 23 августа.

Более подробно узнать о конкурсе, ознакомиться с техническими требованиями к работам и формой подаваемой заявки можно на сайтах: 112mo.ru и 112.mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.