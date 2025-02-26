Конкурс профмастерства прошел в автомобильно-дорожном колледже Бронниц

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24 февраля в автомобильно-дорожном колледже Бронниц прошел конкурс профессионального мастерства среди студентов второго курса, обучающихся по IT-направлению (специальность «Сетевое и системное администрирование»). Определили лучшего монтажника локальных компьютерных сетей, сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребятам необходимо было в отведенное время выполнить техническое задание с использованием профессионального набора инструментов.

Конкурс направлен на формирование профессиональных компетенций на первых этапах получения знаний и навыков, а также на развитие у обучающихся навыков практического решения задач в конкретных ситуациях и работы с сетевыми устройствами.

Студенты из группы № 134 Михаила Васильева и Дмитрия Соловьева одержали уверенную победу.

Организовали и провели конкурс преподаватели Бронницкого колледжа: Алексеева Ю. А., Ануфриева М. Н. и Алексеев И. А.

Место проведения: г. о. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 11.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье делают особый упор на развитие колледжей.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — сказал Воробьев.